CALTANISSETTA – Il presunto debito Ato da 13 milioni è il tema del momento che infiamma il dibattito politico. La bocciatura del bilancio consuntivo potrebbe caricare, con riferimento a questa pendenza, il cittadino nisseno di una quota di sovratassa di 650 euro, oltre alla consueta tariffa annuale. Su questa ipotesi è intervenuto il consigliere comunale Alessandro Maira di Forza Italia. “Inesistente allarmismo. 650 euro a persona per pagare il debito? A chi giova continuare a mistificare la realtà ed allarmare i cittadini? Vogliamo una volta per tutte dire la verità alla Città?”. Mentre sullo sfondo si delinea un inconsueto scontro tra Commissario Ato e Amministrazione, Maira afferma: “Nulla devono temere i nisseni. Se l’Amministrazione, come ritengo e come ha fatto intendere, ha accantonato 2 milioni di euro all’anno (da aggiungersi alle somme già accantonate dal Sindaco Campisi), il debito è abbondantemente coperto”. Sul debito e la sua consistenza, un mistero degno di X-Files, si continua a dibattere. Tutto sospeso ma Maira sottolinea: “Peraltro se l’Amministrazione oggi si decidesse a riconoscere la reale situazione di fatto, ossia la incontrovertibile sussistenza del debito (emergente da dati documentali e non da parole al vento), come più volte preteso dal Consiglio Comunale, sedendosi con Ato e fornitori per tentare piani di rientro, accordi o meglio transazioni, oltre ad abbatterlo almeno del 20, 25 % riusciremmo ad evitare altre azioni giudiziarie ma soprattutto eviteremmo l’aggravarsi della situazione per l’incremento degli interessi moratori (pari al 9% annuo) che, al contrario, saremo costretti a pagare… Solo così potremmo dilazionare il debito e pagarlo non con i soldi dei cittadini ma con queli prudentemente ed intelligentemente messi da parte, proprio per questo debito, dall’ex sindaco Michele Campisi. Questa sola è la verità, il resto solo chiacchiere ed inutile allarmismo. Rebus sic stantibus, non ci sono le condizioni per il palesato allarmismo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...