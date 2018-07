CALTANISSETTA – “Rivolgo un plauso per l’operazione della Polizia di Stato realizzata in queste ore nel quartiere Provvidenza, nell’ambito dei controlli straordinari in centro storico disposti dal Questore Giovanni Signer, e che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti”. Lo afferma il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, in riferimento alla notizia del sequestro di droghe avvenuto in vicolo Speranza del quartiere Provvidenza del centro storico.

“L’Amministrazione comunale sta operando per il recupero del centro storico, un’area della città rimasta abbandonata per molti anni. L’attenzione delle forze dell’ordine accresce il senso di sicurezza dei cittadini e di chi vuole investire in centro storico”.

Il sindaco Ruvolo, ha partecipato mercoledì mattina alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto, Maria Teresa Cucinotta, per programmare attività e interventi nell’ambito del programma “Estate sicura 2018”. Per il Comune di Caltanissetta era presente all’incontro il comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza degli interventi messi in campo dalla Prefettura con le forze dell’ordine nel capoluogo, con particolare riguardo al centro storico nel contrasto a fenomeni illegali e attività di prevenzione.

“La mia richiesta di attenzione ancora una volta ha trovato grande disponibilità e sensibilità da parte della prefettura e delle forze dell’ordine – afferma il sindaco – con un importante lavoro svolto in una città che ha sempre garantito l’accoglienza. Un capoluogo i cui livelli di sicurezza e controllo sono tali da poter tranquillizzare i cittadini”. Affianco alla prevenzione delle devianze e la repressione dei reati da parte delle forze dell’ordine, il Comune è impegnato per la rivitalizzazione del centro storico. “Dopo la Strata ‘a foglia, il progetto è quello di promuovere la costituzione di una rete di artigiani per l’insediamento in corso Umberto, organizzando al contempo diversi eventi estivi nel quartiere Provvidenza, per consentire ai cittadini di vivere quei luoghi e quindi riappropriarsene”.

“L’illegalità – conclude il sindaco – non è accettabile in un territorio che deve proteggere gli imprenditori, dando loro pari opportunità di crescita. Su questo fronte l’unità d’intenti tra istituzioni e forze dell’ordine, mondo scolastico e associazioni, rappresenta un esempio di legalità praticata con i fatti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...