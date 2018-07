CALTANISSETTA – Venerdì 27 luglio presso l’aula consiliare di Palazzo del Carmine si terrà alle ore 10,30 la Conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta sulla sanità, per affrontare le tematiche collegate alla nuova rete ospedaliera territoriale.

Prima dell’incontro, alle ore 10,00, il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo e il Commissario straordinario dell’Asp2, Mariagrazia Furnari sigleranno il protocollo d’intesa tra i due enti che dà il via al programma coordinato di prevenzione e contenimento del randagismo.

Il protocollo d’intesa per la prima volta mette in comune le risorse dei due Enti per un programma integrato di azioni a contrasto del fenomeno del randagismo con attività di prevenzione e contenimento.

L’aspetto principale è la creazione di un presidio ambulatoriale unico integrato presso l’ex scuola dell’infanzia “Due Fontane” dove verrà trasferita l’attrezzatura già in possesso del Comune e quella nuova acquistata dall’Asp. Il centro riunirà diverse attività tra cui la microchippatura, le sterilizzazioni ed il ricovero temporaneo.

Con l’apertura del nuovo presidio partirà una nuova campagna di sterilizzazione e microchippatura oltre ad azioni di formazione ed educazione rivolte alle scuole. È inoltre previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato per l’adozione incentivata.

Nel centro lavorerà personale distaccato dell’Asp e del Comune.

