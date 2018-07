CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il Comitato Parco Antenna S. Anna nel prendere atto con soddisfazione dell’approvazione dell’Atto d’indirizzo politico votato a maggioranza in Consiglio Comunale in data 12 luglio, al fine di stimolare l’Amministrazione attiva ad eseguire quanto prima l’acquisto degli impianti di RAI Way con annesso terreno e antenna, convoca una conferenza stampa al fine di rendere pubbliche le proposte che il Comitato suggerirà per l’utilizzo di detta area, già vincolata a Parco naturalistico ed etno-antropologico votato giusta delibera n. 43 del 28/3/2014.

A tal fine, dopo anni di richieste che hanno aggregato varie associazioni e privati cittadini, e che ha visto la cittadinanza coinvolta in raccolte di migliaia di firme a cura prima dal Comitato e successivamente dalla Pro Loco, allo scopo di rafforzare il progetto di parco e mantenimento dell’Antenna, dopo avere dato verbalmente la propria disponibilità a collaborare fattivamente alla apertura dell’area e degli impianti, le Associazioni aderenti al Comitato, La Pro Loco, Italia Nostra, Radioamatori Nisseni, Lega Ambiente, Lipu, WWF, Leva Digitale, Riserva dell’Imera, Città Viva, giovedì 19 luglio alle ore 10,00 incontreranno, nei locali Info point della Pro Loco, ex Circolo dei nobili, i rappresentanti dei mezzi di comunicazione nissena per esplicitare le proposte di utilizzo del futuro parco Collina Sant’Anna.

Per il Comitato Dott. Renato Mancuso

