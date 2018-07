CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Facendo seguito alla nostra nota del 07/10/2017 (All.1), questo Comitato, tenuto conto delle diverse segnalazioni portare all’attenzione delle SS.VV., ove si evince la pertinenza comunale della ex ss122bis fin dal 1985 circa, con forte rammarico, prende coscienza del fatto che ancora oggi, sull’asse viario in questione non vengono garantiti i servizi essenziali e l’attenzione di una normalissima strada comunale. Al di là delle auspicate opere di consolidamento stradale di cui si è tanto discusso e per cui si rimane in attesa che vengano messe in atto sia per quanto riguarda la exss122 bis che per la via MANGIALASAGNE e per la quale questo comitato si riserva, considerato il perdurare dell’inerzia delle parti, di segnalare in seguito con apposita nota per l’occasione e circostanza, oggi, si vuole segnalare, ancora una volta, lo stato indecoroso in cui versa l’asse viario in questione in merito alla mancanza della normale e quotidiana opera di pulizia cittadina, completamente assente, nonché dell’eventuale scerbamento dei bordi laterali previsto (sulla carta dal 11 luglio. Foto 2) ma non ancora avvenuto .

Si vuole segnalare inoltre che nell’ultimo mese, nella zona, sono avvenuti dei gravi incendi, che hanno messo in serio e grave pericolo le abitazioni limitrofe nonché hanno causato gravi danni ad alcune aziende agricole, incendi che presumibilmente a causa dell’incuria in cui versa l’asse viario in questione nonché delle sterpaglie adiacenti la strada principale e dell’inoltro della stagione calda, vengono causati da qualche cicca di sigarette buttate dalle auto in transito.

Altresì, si vuole ri-segnalare il continuo stato di degrado e di abbandono delle fontane site sullo stesso asse viario, aggravato non solo dall’assenza di controllo da parte degli enti preposti ma anche dal fatto che con l’avvio della raccolta differenziata, qualche frivolo cittadino ne approfitta per abbandonare i rifiuti nelle zone cruciali (foto 1 e 3 ) così che si stanno formando delle discariche abusive che nel perdurare dell’assenza di controlli rischiano di consolidarsi con grave danno per la salute pubblica e per l’inquinamento ambientale, in merito alla foto 1 (fontana busiti) si chiede di voler valutare, onde evitare il consolidarsi della stessa in discarica abusiva, oltre alla normale e quotidiana opera di pulizia, l’istallazione di telecamere di sorveglianza. In merito alla foto 3 (fontana xirbi) si chiede una verifica sul funzionamento della videosorveglianza istallata alla stessa.

Inoltre in merito alla raccolta differenziata, già avviata da diversi mesi in città, giova segnalare alle S.S.V.V che secondo le istruzioni fornite dall’amministrazione comunale per la raccolta differenziata per la zona B1, in cui è compresa la Via Mangialasagne e contrada Xirbi, Il lunedì ed il giovedì ci sarebbe la raccolta “porta a porta” del “secco residuo” ma purtroppo, ad oggi, il servizio non è stato, neanche minimamente, garantito. Per quanto sopra evidenziato si chiede agli organi in indirizzo, quali garanti della salute e dell’igiene pubblica e della sicurezza dei cittadini, a voler adoperarsi per trovare le soluzioni che riterranno opportuno adottare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...