CALTANISSETTA – Maria Concetta Guarnieri, 25 anni di Caltanissetta, è stata condannata alla pena di 2 anni e 4 mesi (per lesioni e porto abusivo di coltello) per avere inferto una coltellata all’ex fidanzato. La pena è stata comminata dal gup David Salvucci al termine del rito abbreviato scelto dall’imputata. Il crimine risale al 17 agosto del 2017; la donna si presentò ad un incontro di “chiarimento” con un coltello da cucina celato nella borsa. Per tale ragione, ipotizzando volontà omicida, la Procura nissena aveva richiesto la pena di 8 anni e 8 mesi. L’avvocato difensore Maria Francesca Assennato, invece, alla luce degli accertamenti svolti sulla dinamica del fatto e sul tipo di ferita, ha sottolineato che la giovane non voleva uccidere il proprio ex e quindi sollecitato il minimo della pena per l’accusa di lesioni.

Durante “l’incontro” tra gli innamorati, in un momento in cui il giovane ha girato le spalle, la donna ha tirato fuori il coltello e colpito l’uomo alla spalle. La lama fortunatamente non penetrò in profondità; l’ex fidanzato fuggì e ferito si presentò ai carabinieri per raccontare l’accaduto.

