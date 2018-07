La Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni” si prepara ad ospitare un altro evento, giovedì 12 luglio a partire dalle ore 20:30. Si esibiranno volontariamente e gratuitamente per l’occasione due gruppi di ballo locali e cioè “Ccu i pedi di fora” e il “Kalat Anima Folk”.

Josephine Giadone, ideatrice e fondatrice del gruppo “Ccu i pedi di fora”, è una coreografa e ricercatrice dei ritmi del passato. Dieci anni fa circa ha fondato questa compagnia femminile di danze popolari alla quale insegna i ritmi del passato, l’importanza delle radici e il legame con quella terra su cui i loro piedi scalzi lasciano il segno. Lo scopo è quello di divulgare la

danza Siciliana Tradizionale con uno stile elegante e a tratti anche più teatrale.

Il “Kalat Anima Folk” nasce all’incirca tre anni fa da un’idea di Simona D’Oro appassionata di danze popolari. Il gruppo, che non ha alcun scopo di lucro, ha la principale finalità di far conoscere nonché recuperare danze popolari tipiche non soltanto della Sicilia ma anche della Turchia, della Grecia, della Francia.

Il gruppo si esibisce in genere nelle piazze con lo scopo di coinvolgere la gente all’interno del cerchio che i danzanti creano.

Alla serata parteciperanno anche le varie associazioni presenti nella Casa delle Culture e del Volontariato in modo particolare i volontari immigrati dell’Associazione Migranti Solidali di Caltanissetta.

