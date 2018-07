CALTANISSETTA. L’Istituto Tecnico Agrario “Sen. Angelo Di Rocco”, di cui è dirigente scolastica la prof.ssa Giuseppina Terranova, dal prossimo anno scolastico 2018/2019, s’è arricchito di una nuova importante articolazione: “Viticoltura ed enologia”. Si tratta di una articolazione, la terza, che gli allievi potranno scegliere nel prosieguo dei loro studi, dalla terza alla quinta classe. Finora l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Agrario comprendeva due sole articolazioni: “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”. Ora a queste due, se n’è aggiunta una terza, “Viticoltura ed enologia”. Un’articolazione particolarmente richiesta da un territorio che sta facendo registrare l’affermazione di realtà enologiche locali in grado di competere con le maggiori case vitivinicole nazionali ed internazionali. Il profilo formativo in uscita degli alunni che frequenteranno la terza articolazione dell’ITAA “Di Rocco” è quello di un tecnico specializzato e qualificato in campo enologico e vitivinicolo. L’articolazione sarà riservata ad una parte degli alunni che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le seconde classi dell’ITAA “Di Rocco”, ma sarà anche aperta a tutti coloro che vorranno affrontare nel triennio questo innovativo percorso formativo nel settore della viticoltura e dell’enologia. Un’articolazione che sta già facendo registrare l’interesse di diversi studenti di altri Istituti superiori, anche di fuori Provincia, che vedono in questa esperienza scolastica una prospettiva formativa in grado di gettare le basi per un loro possibile futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il vigneto nell’azienda agraria di Sabucina, la presenza nella stessa azienda di una cantina per le vinificazioni controllate sia in rosso che in bianco, come l’affinamento in barrique, la conservazione come il confezionamento dei vini, permetteranno agli allievi che frequenteranno questa articolazione di partecipare proficuamente, tramite l’alternanza scuola / lavoro, a tutte le fasi che dall’impianto del vigneto portano alla produzione di un vino di qualità. La presenza dei due laboratori per le analisi gli permetterà inoltre di conoscere le attrezzature laboratoriali ed il modus operandi per le analisi del vino. Il percorso sarà completato da visite e stage professionalizzanti nelle principali realtà imprenditoriali vitivinicole del territorio nel contesto di quella che si annuncia come una novità assoluta in termini di offerta formativa in provincia di Caltanissetta.

