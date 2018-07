CALTANISSETTA – Una domenica pomeriggio da dimenticare quella vissuta dai residenti del civico 54 di Viale della Regione a Caltanissetta. Intorno alle 15:30, per cause ancora da stabilire, un incendio è divampato all’interno di una abitazione ubicata al sesto piano. All’interno una donna anziana ed il suo cagnolino. Le fiamme sono state domate dalle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute prontamente sul posto. Ma l’intervento non è stato tra i più semplici. Probabilmente le alte temperature odierne hanno reso più complicato l’intervento. Il fumo sprigionatosi lungo le scale del palazzo coinvolto nell’incendio, ha reso difficili le operazione di evacuazione per molti condomini che sono stati assistiti dagli operatori del 118. Sul posto anche gli uomini delle volanti della Polizia di Stato che sono andati assieme ai Vigili del Fuoco in soccorso di numerose persone anziane residenti nel palazzo. Diverse le persone intossicate dal fumo ma nessun pericolo per loro.

