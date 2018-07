CALTANISSETTA – Si è appena concluso, sabato 28 luglio, il secondo giorno di congresso e tra i circa 3.000 partecipanti c’erano anche famiglie interessate che studiano la bibbia. I ragionamenti scritturali di questi 2 giorni hanno dimostrato che per camminare nella via di Geova ci vuole coraggio. Giuseppe Trifirò afferma: “Questo mondo come un magnete ha una potente forza d’attrazione e attira sempre più persone nella sua orbita. Ci vuole grande coraggio per resistere alla corruzione, alla disonestà, all’immoralità, al materialismo, alla mancanza di fede e alle molte altre pressioni esercitate di continuo sui veri cristiani”.

Il momento più emozionante è stato il battesimo in acqua dei 46 nuovi testimoni di Geova.

Una di esse ha detto: “36 anni fa, studiavo la Bibbia, ma vista la mia insicurezza e le forti pressioni che ho ricevuto ho cessato di studiare. 5 anni fa ho ripreso lo studio con i testimoni di Geova e grazie alla Parola di Dio ho trovato il coraggio di prendere posizione e schierarmi in maniera decisa dalla parte del vero Dio Geova e oggi ho simboleggiato la mia dedicazione a Lui”.

Un’altra battezzata ha detto: “Sono ipovedente e a motivo di ciò ero molto insicura e diffidente. Lo studio della Parola di Dio mi ha aiutata a fidarmi delle persone e a trovare il coraggio di parlare di ciò che imparavo e di come venivo aiutata a trasformare la mia vita. Oggi ho simboleggiato la mia dedicazione a Geova”.

Domenica 29 luglio il programma proseguirà con altri soggetti scritturali che metteranno in risalto futuri eventi che richiedono grande coraggio. Inoltre di grande attesa sarà il discorso

pubblico, dal tema: “La speranza della risurrezione ci dà coraggio” e il film: “Giona. Una storia sul coraggio e sulla misericordia”.

L’ingresso è gratuito e non si fanno collette.

