BUTERA. Dopo la recente istituzione del divieto di sosta permanente in piazza Dante, l’amministrazione comunale ha deciso di istituire un parcheggio a tempo in via Martiri d’Ungheria. Si tratta di un provvedimento che l’amministrazione comunale, tramite la Polizia municipale, ha inteso assumere per regolamentare adeguatamente la viabilità urbana in una delle zone più centrali del centro abitato. In effetti, piazza Dante, oltre ad essere il “salotto” della città nel quale i buteresi si incontrano e passeggiano, ne costituisce il centro nevralgico in quanto vi si trovano il Palazzo Municipale, l’Ufficio postale, l’Istituto di credito, la gran parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché centri di analisi cliniche e negozi. Da qui la necessità di regolamentare meglio la viabilità con l’istituzione di un parcheggio a tempo in modo da permettere ai cittadini di svolgere le loro incombenze quotidiane. Tale parcheggio è stato individuato in via Martiri d’Ungheria. La durata del parcheggio non potrà essere superiore a 20 minuti, giusto il tempo di permettere ai cittadini di effettuare le proprie commissioni e di lasciare libero il posteggio per altre macchine. Il tutto, come è stato spiegato, in attesa di una regolamentazione della viabilità dell’intero centro urbano. Il parcheggio a tempo è stato istituito nell’area di via Martiri d’Ungheria che si trova compresa tra il civico 1, immediatamente dopo gli stalli di sosta al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite del contrassegno speciale, fino all’incrocio con la via Russo.

