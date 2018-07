PALERMO- La polizia ha eseguito la misura cautelare della permanenza in casa, disposta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, nei confronti di tre minori, due 15enni e un 17enne, che devono rispondere di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 14enne. Le indagini degli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni hanno fatto luce su un grave episodio consumatosi in provincia, in coincidenza delle ultime festivita’ di Carnevale. I tre adolescenti raggiunsero un luogo appartato e periferico del centro insieme alla vittima. La ragazzina si era unita al gruppo di ragazzi che conosceva e di cui si fidava, e invece fu abusata. Altri due amici della 14enne, pero’, sono arrivati in suo soccorso perche’ avvisati dal passaparola di alcuni coetanei e hanno messo in fuga chi aveva usato violenza e chi era spettatore della scena. Solo a distanza di qualche giorno la ragazzina ha trovato la forza di confidare quanto accadutole ai genitori e denunciare. A occuparsi del caso, il pmper i Minorenni Guardi’. Attraverso le testimonianze incrociate di vittima e dei testimoni e l’acquisizione del traffico telefonico relativo alle utenze degli indagati e la loro localizzazione, i poliziotti sono riusciti ad individuare e i tre giovani, incensurati e residenti nello stesso luogo dove si e’ consumata la violenza.

