MUSSOMELI – Torna per la seconda edizione consecutiva l’evento “Battichiè” a cura dell’associazione “Futtitinni Sicily Experience”. Sullo sfondo del suggestivo quartiere San Giovanni, nel cuore del centro storico mussomelese, come in una cartolina in bianco e nero, sabato 4 Agosto a partire dalle 21, rivivranno le atmosfere degli anni del dopoguerra, segnate sì dalla povertà e dalle ferite della guerra, ma anche da una vitalità capace di guardare al futuro con fiducia e speranza. In questo contesto, i visitatori potranno vivere da protagonisti un’esperienza emozionale unica immergendosi in ambientazioni iconograficamente riconducibili ai modelli cinematografici del neorealismo ed arricchite dalla presenza di interventi teatrali, musicali, installazioni artistiche, mercatini dell’artigianato, balli, degustazioni ed auto d’epoca. Tra gli ospiti, la pittrice messicana Karla De Lara, artista di fama internazionale, definita “madre della pop art iperrealista”- che per l’occasione realizzerà un murale ed una mostra dedicata al mondo cinematografico in bianco e nero- ed Angelo Sicilia, presente con il suo Teatro dei Pupi Antimafia. A dare ritmo alla serata gli Swingology Ensemble e i maestri della scuola di ballo palermitana Swing and Shot. L’abbigliamento a tema è gradito ma non obbligatorio. Evento gratuito.





Mi piace: Mi piace Caricamento...