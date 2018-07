RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Italia Nostra Sicilia ha organizzato e coordinato, insieme

all’Associazione “AttivArci insieme” di San Cataldo, lo scorso 20 maggio 2018, un’importante manifestazione nazionale a Vassallaggi (la “Giornata dei Beni Comuni di Italia Nostra” –

http://www.italianostra.org/ii-giornata-nazionale-dei-beni-comuni-di-italia-nostra-conoscere-tutelare-valorizzare-vassallaggi/

–http://www.italianostra.org/il-presente-e-il-futuro-di-vassallaggi-san-cataldo-caltanissetta/),

per evidenziare le risorse e insieme le problematiche legate a questo peculiare sito archeologico.

Congiuntamente abbiamo sollecitato e stiamo sollecitando l’Assessore regionale dei Beni Culturali a predisporre adeguate risorse economico-finanziarie per la tutela e la valorizzazione di Vassallaggi.

Adesso, veniamo a sapere da Facebook, che per venerdì 13 luglio 2018, l’Amministrazione comunale sancataldese ha organizzato una conferenza stampa in verranno annunciate “grandi novità” in ordine al sito di Vassallaggi, e in cui si sottolinea – con fastidievole enfasi – la presenza (nella conferenza stampa) del Soprintendente dei Beni Culturali

di Caltanissetta.

Noi di Italia Nostra non siamo stati invitati. Consideriamo questo atto dell’Amministrazione comunale sancataldese grave e privo di stile nei confronti di un’Associazione nazionale autorevole, rigorosa e coerente. Un’Associazione che opera sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana. Un’Associazione attiva nel nostro Paese dal 1955 –

http://www.italianostra.org/chi-siamo/una-storia-lunga-oltre-50-anni/) .

Ricordo, infine, che solo a seguito di un esposto e di un’intervista al TgR Sicilia dello scrivente la questione del brutale taglio del bosco di Gabara ebbe la dovuta attenzione da parte della Regione Siciliana e dell’opinione pubblica.

Leandro Janni

Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

