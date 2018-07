SIRACUSA – Un anziano di 82 anni di Floridia (Siracusa) e’ morto dopo essere stato assalito dalle vespe che avevano nidificato nella sua proprieta’. Una tragedia che si e’ consumata nelle prime ore del mattino, in un fondo agricolo al confine tra Siracusa e Floridia. Il pensionato si era recato nell’appezzamento di terreno per alcuni lavoretti, ma non si sarebbe reso conto della presenza delle vespe. Punto in piu’ parti del corpo, ha subito uno choc anafilattico che non gli ha dato scampo e a nulla e’ servito il soccorso di un vicino, allarmato dalle sue urla. Il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso del pensionato.

