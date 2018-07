PALERMO – “I fatti sono la migliore testimonianza del nostro impegno per l’aeroporto di Birgi”, commenta l’ On. Stefano Pellegrino. “Proprio oggi, a conclusione di una incessante attività mirata a promuovere il territorio della nostra provincia e dopo il proficuo incontro del nostro Assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, con i Sottosegretari del Ministero, Dell’Orco e Siri, il nostro aeroporto, unitamente a quello di Comiso, potrà beneficiare di ulteriori risorse regionali e nazionali per 40 milioni di euro. E ciò – continua il Parlamentare siciliano – in aggiunta ai 17 milioni di euro già favorevolmente esitati per il Co-Marketing con il parere favorevole del finanziamento adottato nella seduta di ieri dalla commissione legislativa competente, nonché ai 12,5 milioni di euro già destinati alla ricapitalizzazione, per via degli ingenti debiti riportati dalla precedente amministrazione. Avevo promesso responsabilità verso il mio territorio e mi preme rispettare gli impegni”.

