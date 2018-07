Arriva Nerone. Secondo le previsioni di Meteo.it, l’anticiclone “partirà dal Marocco, passerà per la Spagna e poi arriverà anche in Italia”. Il grande caldo interesserà i prossimi giorni, almeno fino a domenica 5 agosto.

“Il caldo sarà in costante aumento giorno dopo giorno, arrivando a toccare punte di 38-39 gradi. Ma l’afa di certo non aiuterà, facendosi percepire almeno 4 gradi in più”.