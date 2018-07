ACQUAVIVA PLATANI – A firma del sindaco Salvatore Caruso, dell’assessore allo sport, turismo e spettacolo Massimo Castellana, e della presidente della Pro Loco Crocetta Federico, è stato reso noto il programma di quest’anno:

Domenica 29 luglio – ore 22 . spettacolo di musica liscio e latino americano con Fonzie Piazza Municipio;

lunedì 30 luglio – Inizio di preghiera ogni sera in onore della Madonna delle Grazie presso il centro socio culturale (vicino edicola ‘u Signiruzzu): ore 18,30 –Recita del Rosario e alla 19,00 Messa in onore della Madonna delle Grazie secondo le intenzioni dei devoti; alle ore 20,00 giochi per i ragazzi_ Tornei di calcio tennis: Campo da Tennis.

Martedì 31 luglio – ore 18,30 Santo Rosario ; ore 19,00 Santa Messa e benedizione di tutti i bambini da 0 a 6 anni; ore 20,00 Giochi per i ragazzi; Tornei di Pallavolo: Campo Tennis:

Mercoledì 1° agosto – 0re 18,30 Santo Rosario – ore 19,00 Benedizione dei ragazzi di Prima Comunione e Cresima e ragazzi che hanno partecipato al Grest; ore 22,00 Carnevale estivo acquavivese – Piazza Plado Mosca – Partenza da Municipio;

Giovedì 2 Agosto – ore 16,30 – 00,30 Giornata dei giochi per bambini, ragazzi e adulti con strutture gonfiabili e calcio balilla umano – Piazza Plado Mosca. Alle ore 18,30 Santo Rosario ; alle ore 19,00 Santa Messa e benedizione delle coppie che quest’anno celebrano il 25° ed il 50° di matrimonio;

Venerdì 3 agosto – ore 18,30 Santa Messa con la presenza degli anziani ed ammalati. Sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi; alle ore 21,30, Commedia “Tuttu u munnu è paisi”, commedia brillante in due atti di Giovanna Allotta a cura della Compagnia teatrale “A Ciarmarita” di Acquaviva – Piazza Plado Mosca.

Sabato 4 Agosto – ore 16,00 Ingresso del Corpo bandistico Gran Complesso “V. Bellini” di Cammarata e raccolta per le vie cittadine; ore 19,00 Santa Messa e benedizione degli emigrati e famiglie: Vespri solenni in onore di la Bedda Matri di li Grazie. MEZZA NOTTE BANCA – ore 21,30 Spettacolo di musica liscio e latino americano con Fonzie PIAZZA MUNICIPIO . Ore 23,30, Concerto rock con i “FATASCIUMI” ; ORE 01,30 Discoteca sotto le stelle;

Domenica 5 Maggio SOLENNITA’ DELLA MADONNA DELLE GRAZIE;

Ore 08,00 S. Messa presso il Centro Socio Culturale;

Ore 10,00 S. Messa presso il Centro Socio Culturale;

Ore 10,00 Ingresso del Corpo Bandistico Gran Complesso “V. Bellini” di Cammarata;

Ore 11,30 – Santa Messa solenne in Chiesa Madre presieduta dal Vicario Generale mons. Pino La Placa, animata dal coro parrocchiale;

Ore 12,00 Sparo di moschetteria in Piazza Mons. C. Lanza.

Ore 17,30 Intrattenimento musicale a cura del Corpo bandistico Gran Complesso “Vincenzo Bellini” di Cammarata;

Ore 19,00 – Santa Messa Solenne presso il Centro socio culturale, animata dal Coro Parrocchiale; Ore 20,00 Processione del Simulacro della Madonna per le vie del paese; Ore 23,00 Ritorno della processione presso il Centro Socio culturale, Solenne preghiera di ringraziamento alla Madonna delle Grazie e a seguire spettacolo pirotecnico a cura della ditta Picone Fireworks di Santo Stefano di Quisquina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...