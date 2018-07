CALTANISSETTA – Il 19 luglio alle 9 si terrà la commemorazione di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta in piazza Falcone e Borsellino di fronte il Palazzo di Giustizia. Il Comune di Caltanissetta con la Prefettura e la Sezione Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati e il patrocinio del Centro Studi Paolo Borsellino, organizzano un momento commemorativo per il 26° anniversario della strage di via D’Amelio in cui vennero uccisi da un’autobomba il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li Muli.

La cerimonia prevede la deposizione di una corona d’alloro, la lettura di un messaggio dell’Anm ed un messaggio di Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo e presidente del Centro Studi Paolo Borsellino.

Alla cerimonia sarà presente anche una rappresentanza della scuola dell’infanzia “Paolo Borsellino” dell’Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice” di Caltanissetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...