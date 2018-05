MARIANOPOLI – Sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso di Castelbelice: Il programma di oggi 2 maggio 2018

Ore 18,00 Santa Messa e Canto del Vespro

Ore 19,00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 23,30;

Ore 21,00 Rappresentazione sacra della Via Crucis in siciliano, a cura della Compagnia Teatrale di Marianopoli;(se il meteo lo consente)

Ore 23,30 Santa Messa e Fiaccolata fino alla Grotta del Pastorello;

Domani, la tradizionale festacampestre

Ore 7,30 Celebrazione delle Lodi Mattutine;

Ore 8,00, 9,30, 11,30, 17,00, 18,30 Sante Messe;

Ore 11,30 Santa Messa solenne presieduta da S.E.mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta;

Ore 12,30 Processione del SS.Crocifisso Attorno al Santuario e benedizione dei Campi;

Ore 15,00 Coroncina della Divina Misericordia e processione del SS. Sacramento attorno al Santuario;

Ore 20,00 Canto Solenne dei Vespri;

Mi piace: Mi piace Caricamento...