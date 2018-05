Vincere una vacanza nel centro della Sicilia, semplicemente cliccando su una pagina Facebook. L’occasione è offerta da Cambiovita, expo del sano vivere, in programma a Catania sino al 29 aprile, dove la Pro loco di Caltanissetta ospite della Regione Siciliana proporrà una nuova edizione di Taste & Win, evento-concorso nato in occasione dell’Expo 2015 , che si è rivelato vincente fin dall’inizio, in occasione dell’esposizione della vara de “L’ultima cena” del Biangardi nell’area del Cluster Biomediterraneo per la settimana conclusiva di Expo 2015.

CAMBIOVITA EXPO è una fiera tutta da vivere, dove trovare le risposte ai sempre più ricercati bisogni di benessere psico-fisico. E’ una full immersion nel mondo del naturale, delle pratiche non convenzionali, della bioarchitettura, della sana e consapevole alimentazione.

E’ una vetrina selezionata, sia di brand consolidati che emergenti. E’ un percorso esperenziale completo: non solo conoscenza e aggiornamento sul meglio che la produzione della nostra terra offre, ma anche occasione per assaggiare i prodotti, toccarne con mano la qualità ed entrare nella rete di relazione di questo mercato, stringere nuovi rapporti. Per scoprire ed acquistare consapevolmente, oltre che per conoscere punti di vista, idee e progetti di tanti attori: aziende e singoli, soggetti pubblici e privati, che credono nel valore del vivere sano e del biologico.

CAMBIOVITA EXPO è occasione di incontro, tra pubblico di consumatori finali attento e sensibile ai suoi valori, ed il variegato universo di imprenditori, buyer e responsabili commerciali.

La scommessa era quella di far conoscere e valorizzare territori spesso fuori dai tradizionali circuiti turistici utilizzando linguaggi e strumenti non convenzionali, ma di grande familiarità per tutti noi, e raggiungere il sold out nelle strutture turistiche.

Diversi gruppi di persone, tra italiani e stranieri, hanno quindi potuto vincere e godere di vacanze premio che hanno offerto loro l’occasione di conoscere la Sicilia durante le suggestive celebrazioni della Settimana santa o nel pieno dell’estate. La partecipazione è stata intensa, tanto da far conseguire il primo obiettivo, raggiungere i potenziali visitatori “u n o ad u n o”, per citare la metodologia di comunicazione che sta alla base del format.

L’originalità e la strategia di questo modo di comunicare sono valsi alla Pro loco di Caltanissetta e alla società Uno@uno che l’ha ideato, allo Smau di Napoli il premio per l’innovazione nell’uso dei social e dei nuovi linguaggi nel settore del turismo, poiché, oltre a comunicare direttamente, permette di entrare in contatto “uno ad uno” con il pubblico internazionale.

In occasione di Cambiovita e fino a fine maggio, sarà sufficiente lasciare un like sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ tasteandwin/ e inviare il messaggio “Voglio partecipare”, per avere la possibilità di vincere uno dei dieci soggiorni in palio nel centro Sicilia.

