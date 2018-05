In Terza categoria è il gran giorno della Sommatinese (nella foto). I granata di Sammartino, battendo 4-0 la Nuova Petiliana con doppiette di Parrinello e Fonti, hanno conquistato la promozione in Seconda categoria con 49 punti in classifica. Una cavalcata vincente, quella dei sommatinesi che hanno dominato in lungo e in largo il girone di Terza categoria ottenendo una promozione più che meritata. Dietro al secondo posto con 42 punti segue l’Accademia Mazzarinese che ha battuto 2-0 l’Aidone Morgantina. Bene anche l’Atletico Gorgonia Delia, terza in classifica con 35 punti, che ha superato in casa 4-2 il Santa Caterina, mentre la Nissa Fc di Fabrizio Ponticello, pareggiando 0-0 fuori casa con la Valguarnerese, ha mantenuto il quarto posto a quota 31 in classifica, con un vantaggio di + 4 sulle seste in classifica Santa Caterina e Valguarnerese, mantenendosi in piena corsa per la qualificazione ai play off.

