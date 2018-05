CALTANISSETTA – Gli automobilisti nisseni da domani potranno parcheggiare nelle aree blu senza dovere pagare il ticket. E gratis sarà anche la sosta nei grandi parcheggi di via Medaglie D’Oro, piazza Mercato Grazia e piazza Marconi. Per i nisseni una bella novità, un po’ meno per le casse comunali dove va a finire il 54 per cento del ticket.

Il servizio di sosta a pagamento subisce uno stop – sulla cui durata nessuno si sbilancia – per motivi cosiddetti burocratici legati alla firma del contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto quadriennale bandito dal Comune. (articolo di Stefano Gallo, fonte gds.it)

Mi piace: Mi piace Caricamento...