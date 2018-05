SERRADIFALCO. E’ stata rinviata la prevista inaugurazione della Via Crucis di contrada Balate (nella foto) la cui cerimonia era stata prevista per oggi alla presenza del vescovo mons. Mario Russotto. A renderlo noto è stato padre Filippo Bonasera. L’inaugurazione della Via Crucis è stata spostata al prossimo 17 maggio alle ore 19 a causa del maltempo di queste ultime ore.

