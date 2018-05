SERRADIFALCO. Proseguono gli interventi di discerbamento e spazzamento del centro abitato e delle sue periferie. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Leonardo Burgio, ha fatto il punto della situazione. In particolare, il sindaco ha reso noto che è stato completato interamente il quartiere del Calvario, ma anche la villa Comunale di Piazza Umberto, la zona del Purgatorio e le vie limitrofe. Inoltre è proseguito anche il lavoro nell’ingresso nord del Paese, nella zona di via Garibaldi alta (Zona Agip) ed in via Garibaldi. Interventi sono stati posti in essere anche all’ingresso sud del paese in via Padre Ingrao, anche se da completare, mentre sono stati interessati anche la zona del teatro comunale e via Papa Giovanni (parte centrale). Da completare sono invece la zona di Via Kennedy (parte alta) e la Via Crucillá (parte centrale). Il sindaco ha anche annunciato che le prossime settimane si interverrà con interventi di scerbamento e spazzatura anche in via Crispi e zone interne, in via Boccaccio, via della Regione, via Paolo VI (con l’ausilio dei mezzi meccanici dell’Esa), via Crucillá (parte alta). Inoltre sono previsti interventi anche nella scuola elementare Giovanni Verga (sempre con l’ausilio dei dipendenti dell’Esa) in modo da rimuovere la gran mole di erbacce e arbusti presenti all’interno della struttura scolastica chiusa ormai dal gennaio del 2011 a seguito dell’avvenuto crollo della sua ala est.

Mi piace: Mi piace Caricamento...