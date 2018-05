SERRADIFALCO. Nuova approvazione in Giunta dello schema di rendiconto della gestione 2016. I revisori dei conti del Comune, la metà del mese scorso, hanno trasmesso all’amministrazione comunale una nota con la quale è stata avanzata alla Giunta una nuova proposta di deliberazione consiliare per il rendiconto della gestione 2016 avendo ravvisato la necessità di apportare correzioni al risultato di amministrazione, <a causa della mancata destinazione agli investimenti dell’avanzo di parte capitale della gestione 2016 e di una discrasia rilevata nella quota di FPV (Fondo pluriennale vincolato) applicata al bilancio in 1.120 euro anziché 66.360,13 euro>. Pertanto, i revisori contabili del Comune hanno chiesto alla giunta di ricevere una nuova proposta di delibera contenente le adeguate rettifiche allo schema di rendiconto di gestione prima deliberato. Nel nuovo schema il disavanzo registrato è aumentato passando da 2.433.203 euro del gennaio scorso a 2.575.593,96 euro. Il responsabile del servizio finanziario ha operato le richieste rettifiche portando il totale della parte destinata agli investimenti dell’avanzo di parte capitale della gestione 2016 a 244.518,76 euro. Per il resto, confermato che nell’anno 2017 sono stati impegnati 374.729,64 euro, di cui 267.864 euro già pagati. Tale valore è compreso nella voce “Altri accantonamenti“ relativi alla parte accantonata che ammonta a 958.088 euro di cui 450.934,60 euro per utenze, acqua, energia elettrica, gas e pubblica illuminazione, 160.810,91 euro per rette di ricovero minori e disabili, 19.987,25 euro per “rottamazione” cartelle di Riscossione Sicilia, 106.354,86 euro per liti e contenzioso, 220.000 euro per interessi su fatture Enel Sole cedute a vari Istituti di credito, per un totale di 958.088 euro. La Giunta ha pertanto avanzato nuovamente la proposta di riequilibrio pluriennale approvando lo schema del rendiconto di gestione 2016 che, a questo punto, sarà sottoposto all’esame dei revisori che, una volta dato il loro parere, consentiranno il successivo passaggio in consiglio comunale dove sarà portata la proposta di riequilibrio pluriennale che dovrà infine essere esitata dalla Corte dei Conti alla quale spetterà l’ultima parola su questa vicenda.

