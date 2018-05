SERRADIFALCO. Sarà inaugurata il 3 maggio alle ore 17 dal vescovo mons. Mario Russotto la via Crucis (nella foto una delle stazioni) realizzata nelle campagne di contrada Balate nella zona accanto quella nella quale si svolge ogni anno il presepe semovente. L’idea di realizzarla è stata di padre Filippo Bonasera, rettore della Chiesa della Madonna del Carmelo. Il percorso si snoda attraverso le 12 stazioni della Via Crucis collocate in una strada lunga poco più di 400 metri. Nel punto più alto c’è una Croce alta 5 metri sempre illuminata e ben visibile dal paese. Un’opera che, come ha spiegato padre Filippo Bonasera, è stata realizzata per ricordare il dott. Giuseppe Butera che ha donato il terreno, e alla cui realizzazione hanno collaborato artigiani locali, numerosi volontari, ma anche le persone destinatarie delle Borse di lavoro Bef, mentre gli emigranti pakistani hanno lavorato alla delimitazione della strada con pietre intagliate. Una via crucis che diventerà anche luogo di carità e redenzione. Padre Bonasera ha infatti firmato con il Tribunale una convenzione che consentirà alle persone che devono scontare una pena di farlo in maniera alternativa con lavori socialmente utili dedicandosi alla cura e alla manutenzione della Via Crucis.

