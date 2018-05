In Serie D s’è chiuso con un sconfitta e un pari il campionato delle nissene. La Sancataldese, impegnata contro la capolista Vibonese, ha perso 0-1 in casa in una gara nella quale, prima del gol ospite, i verdeamaranto avevano sfiorato il vantaggio con Sicurella, per poi sfiorare il pari con Ficarrotta e Bruno. In ogni caso, una gara giocata con grande generosità dalla Sancataldese che, tuttavia, s’è congedata dal suo pubblico con una sconfitta. Il Gela, invece, ha pareggiato 2-2 con l’Acireale. Una partita nella quale, come già all’andata, non sono mancate le recriminazioni in casa gelese. La partita ha visto gli acesi passare in vantaggio dopo 3 minuti al Liotta con Pannitteri, ma il Gela ha reagito riuscendo a pareggiarla nella ripresa con Bonanno su rigore al 58’. Nuovo vantaggio ospite con Alvarez e pareggio in extremis in zona Cesarini con Cuomo. Un match che ha però fatto registrare non poche recriminazioni in quanto gli sono stati annullati due gol. Il Gela ha chiuso al settimo posto con 52 punti. La Sancataldese, invece, ha chiuso il campionato con 40 punti al 12° posto finale.

