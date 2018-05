Nella finale play off del girone G di Seconda Categoria, la Master Pro San Cataldo ha battuto 1-3 fuori casa il Villarosa conquistando la promozione in Prima Categoria. Dunque, la prossima stagione la città di san Cataldo avrà due squadre in Prima categoria, considerato che anche lo Spartacus vi milita. Tornando alla finale, c’è da dire che la squadra di Aldo Cammarata nel primo tempo è passata in svantaggio contro un Villarosa che s’è ben disposto in campo riuscendo a portarsi in vantaggio confermando tutto il suo valore di squadra ben organizzata e temibile. La Master Pro aveva bisogno di vincere per conquistare la promozione in Prima categoria, ma l’impresa sembrava difficile in quanto gli ennesi potevano giocare per due risultati su tre. Nella ripresa, tuttavia, la Master Pro è entrata con ben altro piglio in campo riuscendo dapprima a pareggiare con capitan Carlo Giambra , dopo di che è stato Pastorello a segnare la rete dell’1-2, con Lunetta che ha triplicato consentendo alla squadra sancataldese di attestarsi sull’1-3. Un risultato che la Master Pro ha difeso e gestito sino alla fine. Al termine della gara grandissima la gioia dei giocatori, del tecnico e dei dirigenti della compagine sancataldese, mentre sui social è scoppiato l’entusiasmo per una vittoria che è stata salutata con soddisfazione da tantissimi sostenitori che hanno voluto far sentire il loro appoggio alla società sancataldese per quella che, in effetti, nonostante la generosa gara del Villarosa, è stata un’impresa indimenticabile per la Master Pro San Cataldo di Aldo Cammarata che, dunque, dopo aver perso la finale play off dello scorso anno, stavolta, invece, l’ha vinta conquistando la promozione in Prima categoria dove ritroverà i suoi cugini dello Spartacus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...