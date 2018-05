SAN CATALDO. Sono iniziati i festeggiamenti per la ricorrenza del Santo Patrono Cataldo in calendario il 10 maggio. Diverse sono le manifestazioni in programma, di respiro culturale, artigianale e religioso. A tal proposito, dal 5 all’11 maggio, all’interno del salone della Chiesa Madre (accanto al Rato’) , è stata allestita una mostra sul tema “San Cataldo Vescovo”. I festeggiamenti sono organizzati dall’Arciprete don Biagio Biancheri e dalla Confraternita di San Cataldo, presieduta da Salvatore Nocera. In mostra verranno esposti quadri, statue, disegni, fotografie di edicole votive e di quadri delle chiese, oggetti di devozione che riguardano il nostro amato patrono San Cataldo vescovo, oltre alle insegne della Confraternita.

