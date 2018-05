SAN CATALDO. Un intero pomeriggio di lavoro dedicato alla scerbatura dell’intero quartiere Mimiani (San Domenico Savio). Il tutto all’insegna del volontariato e dell’impegno civico. E’ quello che il sindaco, assieme a diversi volontari (nella foto), ha impiegato per la pulizia di questa zona del centro abitato. Il primo cittadino ha ringraziato quanto hanno raccolto il suo invito a rendere più bello ed accogliente un intero quartiere. In particolare il sindaco ha ringraziato il consigliere comunale Michele Caramia, il presidente del comitato di quartiere Carmelo Raimondi, i cittadini Salvatore Aprile, Rosetta Anzalone e tanti altri, così come il Responsabile della Cooperativa “Essequadro” Valerio Martorana, i giovani ospiti stranieri Kamara e Barry , il dipendente comunale Antonino Maira, il Dott. Attardi i giovanissimi Filippo e Daniel oltre all’intero Comitato di Quartiere.

