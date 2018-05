SAN CATALDO. A seguito delle recenti piogge è accaduto che in una consistente parte del muro posto lungo la Via San Marco a recinzione della Villetta “Malavasi”, si sono rilevati dei cedimenti che creano pericolo per la pubblica incolumità. Pertanto, l’amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti, ha deciso di procedere all’eliminazione del pericolo e al rifacimento dello stesso muro. Da qui l’esigenza di regolamentare la circolazione viabile in Via San Marco. La polizia municipale ha disposto con decorrenza immediata e per tutta la durata dei lavori, in Via San Marco il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli; Senso Unico di marcia (direzione da Via Cristoforo Colombo a strada di prolungamento della Via Stazione). Infine, in occasione di eventuali movimentazione di mezzi meccanici nell’ambito del cantiere, la strada potrà essere momentaneamente interdetta al transito veicolare.

