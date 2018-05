SAN CATALDO. La Giunta comunale ha manifestato attraverso sua delibera l’interesse all’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni confiscati, al fine di realizzare progetti sociali e di valorizzazione del territorio. In precedenza, era stata la Prefettura di Caltanissetta a convocare per il prossimo 17 maggio una “Conferenza dei servizi”. L’amministrazione comunale ha inteso opportuno manifestare l’interesse ad acquisire nel proprio patrimonio immobiliare beni confiscati in via definitiva da destinare a finalità sociali ed istituzionali. I beni confiscati riguardano un magazzino locale di deposito, un appartamento in condominio e dei terreni agricoli ubicati in contrada Giorgibello. Inoltre ha reso noto che è stata richiesta, a nome del sindaco, la creazione ed attivazione di uno specifico account riservato nella piattaforma telematica “Open Re.g.i.o.” dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Nel contempo, la Giunta ha autorizzato il sindaco Giampiero Modaffar (nella foto) a partecipare il prossimo 17 maggio presso la Prefettura di Caltanissetta, alla “Conferenza di Servizi” già indetta, durante la quale ogni Ente potrà manifestare l’intenzione di acquisire i beni oggetto di confisca oltre a indicare le finalità che si intendono perseguire attraverso l’utilizzo dello stesso. E’ stata rinviata a successiva deliberazione la predisposizione e relativa approvazione del progetto di utilizzo dei beni per finalità di carattere sociale ed istituzionale.

