SAN CATALDO. La Giunta comunale ha deliberato l’adesione da parte del Distretto Socio – Sanitario n.11 in qualità di partner, al progetto “Un mondo a colori” , per la richiesta da parte dell’Associazione Form Azione Europea (F.A.E.) partecipante al PO FSE Sicilia 2014-2020. Il tutto è finalizzato alla presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio esclusione sociale. La Giunta Modaffari ha posto in evidenza il fatto che tra i suoi obiettivi primari c’è quello di favorire e incentivare qualsiasi opzione diretta al sostegno di iniziative in favore delle politiche giovanili e sociali, rispondente ai bisogni individuali di occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale, anche attraverso percorsi pensati per sviluppare opportunità di inserimento sociale finalizzate all’occupazione. Lo scorso mese di aprile l’Associazione Form Azione europea (F.A.E.) di Palermo ha avanzato all’amministrazione comunale richiesta di partenariato per il progetto denominato “Un mondo a colori” a valere sul “PO FSE 2014-2020, per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione”. Il comitato dei sindaci, sempre nell’aprile scorso, ha autorizzato il sindaco del Comune capofila, San Cataldo, all’adesione alla richiesta di partenariato che si concretizza nel coinvolgimento attivo del Comune di Milena, Ente che ha istituzionalmente a carico e/o censito nel proprio territorio i minori destinatari del progetto che, per altro, non prevede alcun onere finanziario a carico del Comune. Pertanto, la Giunta ha autorizzato il sindaco Giampiero Modaffari ad aderire ad un progetto finalizzato alla occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale. Nel progetto sarà coinvolto il Comune di Milena, che fa parte del distretto socio sanitario, per la presa in carico ed alla progettazione personalizzata dei percorsi relativi alle attività specifiche dei partecipanti.

