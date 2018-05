SAN CATALDO. Nell’ambito dell’evento “Gessi tra i passi 2018″, è stato messo su un altro evento non meno rilevante che ha riscosso gran consenso ed un gran numero di visitatori e ammiratori. La via Sardo, infatti, accoglie la ” Breccialfiorata” di Acquaviva Platani. Si tratta di suggestivi e coreografici pannelli realizzati con “bricciulinu” e sul quale vengono dipinti tutta una serie di soggetti sacri e floreali. Anche in questo caso, si tratta di autentiche opere d’arte che hanno arricchito non poco il centro cittadino sancataldese nel contesto di Gessi tra i passi 2018.

Mi piace: Mi piace Caricamento...