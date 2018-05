SAN CATALDO. Ha riscosso un grandissimo successo a San Cataldo l’edizione 2018 di Bolle Ruggenti. Tante le Ferrari dei soci del club Gilles Villeneuve, il più antico di Palermo con i suoi 35 anni di storia, che sono arrivati a bordo delle loro rosse per una due giorni dedicata ai percorsi enogastronomici, al vino ed alle auto. Quaranta le auto partecipanti che hanno sfilato tra le strade cittadine tra le vie cittadine destando attenzione e curiosità. L’evento, alla sua sesta edizione, è stato organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ad organizzare l’evento è stato Michele Bonfanti che, nel dirsi soddisfatto della riuscita dell’evento, ha parlato del binomio “Vino – Ferrari’ come di una formula con la quale incrementare il turismo anche nel centro della Sicilia. Due giorni e due notti di eventi tra visite in Cantine, giri in Città, degustazione in Enoteca dove c’erano oltre 150 persone da tutta la provincia. C’è stato tutto questo in una kermesse che ha fatto registrare anche la trasferta a Butera nei Feudo Principi di Butera per la visita in cantina e il pranzo conclusivo presso le cantine. Una kermesse nella quale non sono mancate le emozioni in una due giorni resa possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, appassionati del mito della Ferrari, e realtà enogastronomiche e vitivinicole che l’hanno fatta da protagonisti anche nell’ambito di questa edizione 2018 che è andata in archivio come una delle più belle tra quelle fin qui organizzate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...