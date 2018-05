SAN CATALDO. In vista dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono e della Fiera dell’Artigianato l’amministrazione comunale, per il tramite della Polizia municipale, ha ritenuto di dover procedere alla regolamentazione del traffico cittadino apportando modifiche alla circolazione veicolare durante il periodo dei festeggiamenti e precisamente dal 10 al 13 Maggio. In particolare, è stato disposto che nei giorni 8-9-10-11-12-13-14- Maggio è vietata la sosta (0/24) ambo i lati, con rimozione nelle seguenti strade: Via Donatori di Sangue, Via Reduci IV Div. Livorno, Via Gen. S. Fascianella,Via Don Scravaglieri,Via G. Amico Medico, Via Rosso di San Secondo. Inoltre nei giorni 9-10-11-12-13-14- Maggio è vietata la sosta (0/24) ambo i lati, con rimozione nelle seguenti strade: Via Babbaurra (tratto da inc.Via Peppino Impastato al civico 185) e area adibita a parcheggio – 1° livello- sottostante la “Farmacia Comunale“. Nei giorni 8-9-10-11-12-13-14- Maggio dalle ore 9 alle ore 24 è vietato il transito a qualsiasi tipo di veicolo in tutte le strade occupate dai spettacoli viaggianti, precisamente in: Via Donatori di Sangue (tratto da inc. Corso Unità D’Italia a inc. Via Rosso di San Secondo), Via IV Div. Livorno, Via Gen. S. Fascianella, Via Don Scravaglieri, Via G. Amico Medico. Nei giorni 10-11-12 Maggio, dalle ore 17 alle 24, è vietato il transito a qualsiasi tipo di veicolo in Via Babaurra (tratto da inc. Via Peppino Impastato al civico 185). Il giorno 13 Maggio, dalle ore 9 alle 24 è vietato il transito a qualsiasi tipo di veicolo in Via Babaurra ( tratto da inc. Via Peppino Impastato al civico 185). Il giorno 8 Maggio, dalle ore 19 alle 22 è vietata la sosta ambo i lati, con rimozione in : Piazza Mons. Naro ( già Piazza Madrice- area antistante la Chiesa Madre–dal civ.1 a inc. Via Dell’Immacolata). Il 10 Maggio, in occasione della processione del Santo Patrono, dalle ore 14 alle 21 è vietata la sosta ambo i lati, con rimozione in: Piazza Mons. Naro ( già Piazza Madrice area antistante la Chiesa Madre–dal civ.1 a inc. Via Dell’Immacolata), Via Cavour, Via Garibaldi, Piazza San Giuseppe, Via Roma.

