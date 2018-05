SAN CATALDO. Due giorni all’insegna delle emozioni per la corale della Chiesa Madre di San Cataldo (nella foto) impegnata nell’animazione liturgica della musica e del canto in due importanti luoghi della cristianità: sabato 28 aprile, ha animato la Santa Messa vespertina nell’Arcibasilica papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, Cattedrale di Roma, mentre nel pomeriggio di domenica 29 aprile, ha animato la Santa Messa nella papale Arcibasilica maggiore arcipretale di San Pietro in Vaticano. Le due celebrazioni sono state presiedute dall’Arciprete don Biagio Biancheri. La Corale, al termine della celebrazione in Vaticano ha partecipato al Vespro capitolare nella Basilica di San Pietro, presieduto dal Cardinale Angelo Comastri.

