SAN CATALDO. A seguito di un incremento dei rifiuti indifferenziati, che si registra da alcune settimane, è stato attivato un nuovo sistema di controllo della raccolta differenziata. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale. In particolare, ogni giorno verranno prelevati diversi cassonetti a bordo strada per verificare al Centro comunale di raccolta la qualità della raccolta. Nel frattempo, è stato anche reso noto che <sono stati controllati cassonetti di via Babbaurra e Viale Kennedy; i vigili urbani, collaborati dagli operatori ecologici, hanno potuto sanzionare 4 attività non domestiche>. Nel contempo, è stato anche rilevato che l’indifferenziata è passata da circa 11 tonnellate giornaliere dei mesi scorsi a 14 tonnellate. <Ciò – secondo l’amministrazione comunale – sta determinando un incremento del costo del servizio, oltre ad una riduzione della percentuale della differenziata>. L’amministrazione comunale pertanto, ha concluso rilevando che <Se non si dissuade chi non differenzia andremo incontro a sicuri incrementi di tariffa per il prossimo anno; la Città è di tutti, difenderla è un dovere>.

