SAN CATALDO. Ancora una volta, con “Gessi tra i passi 2018”, Corso Sicilia s’è trasformato in un grande studio artistico nel quale gli studenti delle scuole cittadine, e in particolare quelli dell’Istituto d’arte Filippo Juvara, di cui è dirigente Giuseppina Mannino, sono diventati artisti di strada, “madonnari” che hanno impreziosito non poco i marciapiedi cittadini con le loro bellissime opere d’arte. Tanti i disegni e le creazioni degli studenti partecipanti che, ancora una volta, hanno fatto da cornice ad un evento che ha dimostrato di essere uno tra i più belli e partecipati del panorama cittadino. Una sesta edizione che ha mantenuto fede alle attese rivelandosi come un’autentica galleria d’arte all’aperto che ha arricchito non poco sul piano artistico e culturale la Città di San Cataldo.

