SAN CATALDO. Cambio al vertice di Forza Italia a San Cataldo. A Giovanni Anzalone è infatti subentrato Rosario Sorce. E’ quanto deciso in accordo con la classe Dirigente locale dall’On. Michele Mancuso (nella foto). <Nell’esprimere grande soddisfazione e rinnovata stima, per il lavoro svolto dall’amico Giovanni Anzalone e da tutti gli amici Forzisti di San Cataldo per l’impegno a favore del rilancio di Forza Italia, provato dalla grande risposta in termini di consensi in occasione delle due passate tornate elettorali , prima alle Regionali che mi ha visto fortemente suffragato ed in particolare con il risultato eccezionale alle politiche scorse; partendo da queste positive premesse, non possiamo che guardare con grande ottimismo al futuro prossimo e ci prepariamo più convinti di prima ad affrontare la prossima ed importante stagione delle Amministrative che vedrà rinnovare i Sindaci di tanti importanti Comuni della nostra Provincia , San Cataldo compreso. Da qui la decisione di affidare la guida del Partito in assoluta armonia ed in continuità a quanto già fatto al Geom. Rosario Sorce , amico mio personale , persona stimata e di esperienza visto il Suo recente passato da Amministratore, che mai ha perso la voglia e la passione di spendersi per il proprio paese e d i propri concittadini, a cui va il mio augurio di buon lavoro, sicuro dell’impulso che darà nel rilanciare una rinnovata e costruttiva dialettica politica a San Cataldo anticipo che Giovanni Anzalone rivestirà nuovo ruolo a livello Provinciale>. Giovanni Anzalone oramai ex-commissario ha dichiarato che, nel condividere pienamente la scelta dell’ On. Michele Mancuso per la nomina dell’amico fraterno Rosario Sorce a cui faccio i miei calorosi e sinceri auguri di buon lavoro, lavoro al quale contribuirà come sempre con lo spirito che lo ha visto assieme al nuovo commissario e a tanti Amici negli ultimi anni impegnato a favore della città di San Cataldo. <Colgo la felice occasione – ha concluso – per ringraziare tutti gli Amici che hanno contribuito e consentito in maniera straordinaria alla crescita di Forza Italia a San Cataldo, sfociando con la fresca e brillante Elezione dell’On. Mancuso, un ringraziamento particolare al Consigliere Pio Naro per aver creduto e sposato il Ns progetto politico dall’alto della sua consolidata posizione Istituzionale di Consigliere Comunale in carica>. Il consigliere di Forza Italia Pio Naro, in merito alla nomina di Rosario Sorcea reggente di Forza Italia a San Cataldo è intervenuto sottolineando che da parte Sua non può che essere convintamente condivisa ed appoggiata visto l’intenso lavoro svolto dall’ex Assessore Sorce in questi ultimi mesi e visto i rapporti personali che lo legano da sempre sinceri e di grande simpatia reciproca, infatti sono state le sue qualità umane e la sua caparbietà a convincermi e coinvolgermi in questo percorso politico facendomi aderire ufficialmente a Forza Italia , quindi sono sicuro che con la sua fattiva esperienza e la sua riconosciuta onestà intellettuale non potrà che essere in occasione delle elezioni comunali dell’anno prossimo un punto fermo ed affidabile a favore di un centro-destra forte, unito , protagonista e vincente!! Non so se ringraziare Tutti gli Amici che si riconoscono nel progetto dell’Amico On. Michele Mancuso e in Forza Italia a San Cataldo per la stima, l’amicizia e la fiducia dimostratami in occasione di questa mia nomina o rimproverarLi per avermi fatto ritornare sui miei passi visto che avevo deciso di non impegnarmi più in politica tantomeno in prima persona …ma come si dice il Primo Amore non si scorda mai!! E ed assolutamente vero io la Ns Amata San Cataldo ce l’ho nel cuore!! Grazie a questo sano edentuasiasta gruppo di Amici con cui condivido le sofferenze per come è ridotta la Ns Citta’ e i nostri concittadini, i quali a detta di tanti smarriti da una situazione politica e sociale che ha superato oramai la soglia della rassegnazione, mi sono convito che è giusto impegnarsi per la cosa comune la quale in quanto comune e di Tutti ed è in Special modo dei Ns figli e di chi verrà dopo. Anche se sarà difficile visto l’opinione che ha la gente della politica e di chi ne fa parte, il mio impegno sarà rivolto a coinvolgere tutti coloro disposti a creare un Gruppo del Fare perché non se ne può più di certa sterile politica del Dire….. credo sinceramente debba finire la stagione delle chiacchiere, degli opportunismi e dei personalismi visto il baratro dove queste discipline ci hanno portato!! Forte dei collegamenti Istituzionali Regionali e Nazionali che abbiamo grazie all’On. Mancuso ,Amico che ci ha già dato prova del suo impegno umano e politico occorre pianificare da subito ed ognuno per le proprie possibilità una strategy a breve e medio termine per il rilancio della Città….mettento adisposizione le migliori Energie Umane ed lo storico Orgoglio Sancataldese per ridare alla Ns Città una meritata primavera politica e sociale che manca oramai da qualche anno e che non può e non dobbiamo più fare aspettare!!>.

