SAN CATALDO. Prende il via il mese mariano dedicato alla Madonna. A San Cataldo nel quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna, di cui è presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa, le celebrazioni quest’anno prevedono un calendario particolarmente ricco. Domenica 6 maggio la festa del mese mariano inizia ufficialmente con la celebrazione solenne delle ore 10. Sabato 12 maggio, invece, alle ore 17, si terrà la visita agli ammalati dell’Hospice di San Cataldo con la Madonna di Fatima. Domenica 20 maggio, alle ore 18, sarà celebrata la Santa Messa con l’omaggio floreale da parte del quartiere; alle 19, invece, il maestro Daniele Riggi dirigerà il coro del “Resonatie Camera Chorus”. Il 22 maggio, dopo la celebrazione, saranno benedette le rose e le case del quartiere. Il 31 maggio, infine, ultimo giorno di festa del mese mariano, alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle ore 20 prenderà il via la processione della statua della Madonna di Fatima per le vie del quartiere, accompagnata dalla banda musicale. Seguirà il sorteggio e la festa finale a conclusione di un mese particolarmente ricco di eventi nel contesto di una devozione sempre viva per la Madonna nel corso del suo mese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...