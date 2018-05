SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico da conferire ad un professionista per la “direzione lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo” riguardante i lavori di ampliamento del cimitero comunale. Sono state in totale 31 le manifestazioni di interesse presentate da altrettanti professionisti. Ad aggiudicarsi in via definitiva la gara relativa alla selezione di un professionista a cui conferire l’incarico in questione è stato l’arch. Giovanni Maria Renato Nuzzo di Marsala al quale, pertanto, sarà affidata la direzione dei lavori che, in precedenza, era stata affidata ad un altro professionista che, tuttavia, s’era poi dimesso dallo stesso incarico.

