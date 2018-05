RESUTTANO – Preceduto dal settenario e sviluppando appieno l’intero articolato programma posto in essere per il 2018, si sono conclusi, con soddisfazione generale, i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, Patrono di Resuttano. Il Comitato feste, le realtà ecclesiali di Resuttano , le Autorità civili e militari, la presenza del Vicario Generale della diocesi di Caltanissetta, Mons. Giuseppe La Placa, le tre confraternite esattamente quelle del “SS. Sacramento”, ”Addolorata” e San Giuseppe, i tamburinari di Polizzi Generosa, i tanti portatori dei simulacri, hanno ordinatamente sfilato in processione con le incessanti invocazioni all’indirizzo dei cinque Santi riconducibili esattamente a Sant’Antonio, S. Lucia, San Giuseppe, l’Addolorata ed il SS. Crocifisso (quest’anno nel nuovo fercolo realizzato dall’artista Salvatore Virga), portati tutti e cinque, rigorosamente a spalla ed accompagnati dal Complesso bandistico “Alfonso Geraci”. I successivi momenti ricreativi della serata con intrattenimento musicale e i giochi d’artificio hanno colorato la festa. Il tutto, accompagnato da una spettacolare illuminazione per il periodo della festa che, quest’anno, ha fatto la differenza. Un’organizzazione perfetta, nella festa patronale, che ha visto impegnata tutta la comunità resuttanese, già all’opera nelle diverse fasi della festa, sia nella preparazione che nella realizzazione. La riuscita della festa, certamente, è da attribuirsi allo spirito di collaborazione, impegno ed entusiasmo dimostrato dai resuttanesi che, guidati dall’infaticabile arciprete don Ignazio Carrubba, portano avanti le tradizioni locali che sembrano non trovare sosta alcuna, quanto, invece, rilevarsi maggior cura nel tramandarle e farle conoscere. Non sono mancati i ringraziamenti pubblici dell’Arciprete Padre Ignazio per i tanti che hanno contribuito, a vario titolo, alla riuscita della festa. Ha pregato ed affidato i resuttanesi al Santo Patrono SS. Crocifisso, mentre il Vicario Generale mons. Giuseppe La Placa ha impartito su tutti la benedizione del Signore.







