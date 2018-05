Si è tenuto nel primo pomeriggio a Palermo, presso la sede dell’assessorato regionale all’Economia, l’incontro chiesto dal sindaco, Giovanni Ruvolo, con l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, per discutere le problematiche degli imprenditori della zona industriale di contrada Calderaro a Caltanissetta, così come emerse nella riunione di venerdì scorso. A partecipare anche l’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino e l’imprenditore Salvatore Vancheri in rappresentanza delle imprese che venerdì hanno partecipato alla riunione.

“L’assessore Armao è stato disponibile – afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Ci ha assicurato che si attiverà con il collega di giunta, l’assessore alle Attività produttive, Domenico Turano, per avviare un lavoro sinergico. Ha chiesto di poter approfondire la questione con la documentazione degli imprenditori, poiché è possibile che servano passaggi normativi per risolvere la vertenza”.

Gli imprenditori dell’area industriale, tra le altre problematiche, chiedono di potere riscattare gli immobili degli opifici industriali e artigianali in cui sono insediati. Molti di loro, invece, hanno ricevuto pignoramenti presso terzi a causa di debiti pregressi delle vecchie Asi in liquidazione. Una situazione che mette a rischio la stessa permanenza di queste aziende a Caltanissetta.

“L’assessore all’Economia – prosegue il sindaco Ruvolo – ha preso atto della nostra preoccupazione. Gli imprenditori sono di fatto limitati a svolgere appieno la loro mission aziendale a causa di problematiche che dovrebbero essere risolte. E’ importante che tutta la città, dai deputati alle forze politiche, al consiglio comunale, possa fare squadra per questa battaglia che sarà vinta solo se riusciremo a mostrare compattezza”.

