CALTANISSETTA – Giovedì 3 maggio il nascente movimento politico cittadino “Prima di tutto i nisseni” si riunirà per una prima ed informale riunione organizzativa che volutamente si terrà nel cuore antico della città: alla Badia.

Invitiamo tutti i nisseni e le nissene a partecipare ed arricchire la riunione con idee e proposte per Caltanissetta.

Arialdo Giammusso sottolinea: “Poi, chi ci darà l’onore di aderire al nuovo progetto lavorerà senza sosta insieme a noi per una Caltanissetta migliore. La nostra città è la nostra mamma, la nostra casa, la nostra ricchezza e non la lasceremo mai più in mano ai sognatori ed agli improvvisati amministratori. Vi aspettiamo alle ore 19 davanti la Chiesa alla Badia, da lì ci sposteremo in un locale adiacente. Insieme ce la faremo”.

