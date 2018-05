CALTANISSETTA – Agevole successo per la Nissa Rugby impegnata, domenica 29 aprile, contro i Fenix Belpasso sul manto erboso “amico” del M. Tomaselli; il quindici nisseno si è imposto per 72 a 0 nella gara che ha concluso la seconda fase del campionato di serie C regionale.

Il direttore sportivo, Andrea Lo Celso, ha tracciato il bilancio: “Siamo felici del risultato della partita contro il Belpasso; anche incerottati abbiamo gestito per tutta la durata dell’incontro il nostro gioco. Onore ai ragazzi del Belpasso che al primo anno di campionato hanno onorato tutte le partite per l’intera stagione. Chiudiamo la seconda fase regionale in prima posizione e siamo tutti contenti di questo risultato. Questo campionato, credo sia servito molto ai tanti giovani che hanno indossato la maglia della Nissa. La decisione della società quest’anno, di giocare in due categorie inferiori rispetto agli anni passati, è stata la migliore. Bisognava fare esperienza e i miei ragazzi l’hanno fatta; sono sicuro che già dall’anno prossimo saranno pronti e capaci a puntare altri obbiettivi”.

Le mete portano la firma di: Angelini al 1’ ed all’8’, Di Prima al 12’, Curto al 20’, Pereira al 26’. Nella ripresa: Tringali al 2′, Di Mauro al 7’, Messina al 12’, Di Mauro al 16’, Blandi al 20’, Tabacco al 25’, Ilardo al 30’.

Formazione: 1 Curto, 2 Ilardo, 3 Lo Celso, 4 Messina, 5 Cosentino, 6 Tringali, 7 Ferrara, 8 Pereira, 9 Tabbacco, 10 Di Mauro, 11 Raitano, 12 Letizia (K), 13 Palumbo, 14 Angelini, 15 Di Prima. A disposizione: Giunta e Blandi.

Campionato regionale Serie C, girone 2. Recuperi terza giornata di andata (domenica 29 aprile)

Nissa Rugby– Fenix Belpasso 72 – 00

Aquile Enna – Vittoria Rugby 64 – 00

CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO

Nissa Rugby 22

Aquile Enna 20

Fenix Belpasso 10*

Vittoria Rugby 00*

* Una partita in meno; Aquile Enna 4 punti di penalizzazione

