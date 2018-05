NISCEMI – Considerato che martedì 8 maggio, il vicino Comune di Caltagirone sarà tappa del Giro d’Italia di ciclismo, il grande campione italiano Francesco Moser (nella foto), che compirà il mese prossimo 67 anni, sarà a Niscemi, sia come Testimonial di Banca Mediolanum che come ospite d’onore dell’Amministrazione comunale e della città, in un incontro che alle 10 si terrà nella sala della biblioteca comunale “Mario Gori”.

Ciclista professionista dal 1973 al 1988, Francesco Moser vinse un Giro d’Italia , tra cui tre percorsi Parigi – Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand – Wevelgem, una Milano – Sanremo ed anche un campionato del mondo su strada e uno su pista, nell’inseguimento individuale.

Moser che ha vinto ed ha perso, ma col motto di non gareggiare mai soltanto per partecipare, ha conseguito nella sua carriera sportiva di ciclista professionista 273 vittorie su strada e risulta ancora oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi ottenuti.

Un esempio per il mondo dello sport e del ciclismo di grande determinazione Francesco Moser, a cui martedì, l’Amministrazione comunale, consegnerà alla presenza di giornalisti e di associazioni sportive ciclistiche di tutto l’Hinterland, una targa di ringraziamento, per i successi che ha ottenuto nel corso della sua carriera sportiva.

“Siamo ben lieti ed onorati” afferma l’assessore allo sport Adelaide Conti,”di potere porgere come Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Conti a Francesco Moser quale grande campione del ciclismo italiano, il benvenuto nella nostra città.

Un occasione anche per ribadire attraverso la presenza e testimonianza diretta di Francesco Moser, il grande valore educativo, aggregante, salutare e formativo che lo sport continua a costituire per i nostri giovani, anche attraverso il rispetto delle regole delle varie discipline e soprattutto come deterrenza ai fenomeni ed ai rischi della devianza”.

