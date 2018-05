MUSSOMELI – 3° Sagra della Ricotta e del Cannolo in Piazza Caltanissetta, ieri sera , con appositi stands dove i volontari della Pro Loco hanno promosso e valorizzato il prodotto caseario del territorio, evidentemente, con l’apporto dei pastori, il cui presidente della Congregazione è Giuseppe Spoto. Hanno allietato la Sagra i gruppo folk Don Guanella, e il Folk Kerkent fra degustazione di ricotta, tuma e cannolo e l’ ascolto di musica. Non poteva mancare lo spazio riservato agli agnellini e pecore per la gioia dei più piccini. Hanno dato il loro benvenuto a quanti erano presenti nella serata l’assessore Seby Lo Conte, Il presidente della Pro Loco Zina Falzone, il vice sindaco Francesco Canalella ed il sindaco Catania che ha ringraziato i soci della Pro Loco “per il loro sempre costante impegno” nelle molteplici e diverse attività locali. Il sindaco ha invitato i presenti a gustare i prodotti del territorio e, nello specifico, “ricotta, tuma e cannolo”. Intanto, questa mattina, assaggio di ricotta con siero, e cannoli. Nel pomeriggio, la congregazione di San Pasquale è impegnata con i festeggiamenti del loro santo Protettore con la partecipazione alla Messa e processione.



Mi piace: Mi piace Caricamento...