MUSSOMELI – Prima la messa in chiesa e, successivamente, la fiaccolata di preghiera per Giulia e per i tanti giovani di Mussomeli. Un partecipato corteo con fiaccole accese e recita del Rosario, dalla Piazza Umberto è snodato, con sosta davanti la sede della Asd Don Bosco dove era esposta una gigantografia di Giulia. Ha proseguito il percorso per via Scalea, Rione Dalmazia, Via Madonna di Fatima e rientro in Piazza Umberto. Al termine, il volo di palloncini quasi a sfiorare la Croce del Calvario, ai cui piedi, si è continuato a pregare, mentre i palloncini si sono dileguati nell’immensità del cielo. Tanti i giovani presenti, diverse le Associazioni di volontariato, presente il sindaco in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i ragazzi della Don Bosco, mamme e papà con occhi lucidi e tutti uniti nel ricordo della piccola Giulia.



